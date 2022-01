Pininfarina disegna drone intelligente per agricoltura

Un drone professionale per l'irrorazione agricola, pensato per per le zone collinari e montuose, in grado di coprire tutti i terreni e tutti gli scenari di applicazione della protezione delle colture. E' il nuovo drone intelligente EA-30X di Eavision, disegnato da Pininfarina Shanghai. La nuova generazione della tecnologia "dual-eye" di rilevamento dell'ambiente EA-30X garantisce di evitare gli ostacoli in maniera continua, sicura e dinamica oltre che una copertura completa del terreno al di sotto dei 90 gradi; il sistema di illuminazione di navigazione notturna consente il funzionamento autonomo diurno e notturno "a doppio occhio"; la nuova generazione di ugelli nebulizzatori a doppia punta CCMS-L20000 penetra nelle fitte colture e aumenta significativamente la quantità di dosaggio sul retro delle foglie. Le tre tecnologie si completano a vicenda e mirano a concentrarsi sugli anelli deboli nella meccanizzazione delle colline e delle montagne agricole cinesi. Eavision ha doppie telecamere, che consentono ai droni di lavorare in ambienti difficili come i terreni collinari e montuosi. I designer Pininfarina hanno tenuto in profonda considerazione la fotocamera binoculare durante il processo di progettazione. La fotocamera è avvolta da una cover che la protegge senza ostruire il campo visivo. Sia l'aspetto della copertura che il design della fotocamera riprendono il profilo dell'aquila già presente sul logo dell'azienda. La caratteristica forma rialzata al centro integra piacevolmente la scocca conferendo un senso di robustezza e velocità. La scelta del colore si basa sul blu del marchio Eavision.