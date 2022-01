Rally Monte Carlo, ai nastri di partenza Carlos Tavares

Al via la 24esima edizione del Rally storico di Monte Carlo, tra le principali manifestazioni a livello mondiale destinate a vetture storiche. Tra i 263 equipaggi annunciati al via, spicca quello di cui fa parte Carlos Tavares, amministratore delegato di Stellantis, che partecipa a bordo di una iconica Lancia Stratos Hf del 1975.

Il Rally si presenta nella sua tradizionale formula con partenza da tre diverse località: Bad Homburg in Germania, Reims in Francia - città da cui partirà Carlos Tavares a bordo della Lancia Stratos - e Milano in Italia. I diversi equipaggi partiranno tutti alla volta di Monte Carlo, dove si svolgerà una competizione tanto leggendaria quanto impegnativa, con 17 prove di regolarità per quasi 300 chilometri di percorso e che terminerà, sempre nel Principato, mercoledì 2 febbraio.