Nel 2021 raccolte oltre 200mila tonnellate pneumatici usati

Oltre 200mila tonnellate di pneumatici fuori uso (pfu) sono state raccolte dalla società Ecopneus nel 2021 in tutta Italia, il 120% rispetto agli obiettivi di raccolta previsti dalla legge. Lo rende noto la società senza scopo di lucro precisando di aver incrementato del 20% la propria quota di raccolta aggiuntiva "straordinaria", dando "immediatamente seguito alla nota" del ministero della Transizione ecologica che aveva dapprima alzato del 15% e poi al 20% i quantitativi di pfu che i soggetti autorizzati avrebbero dovuto raccogliere nel 2021 per far fronte alle criticità che hanno colpito il sistema di raccolta nazionale.



Grazie al recupero e al riciclo di Ecopneus "in 10 anni è stata evitata l'emissione di oltre 3,36 milioni di tonnellate di Co2 equivalenti a cui si aggiunge un risparmio per il Paese legato alla riduzione delle importazioni di materiale vergine che complessivamente si attesta ad oltre 1,15 miliardi di euro", rileva la società.



In totale, nel 2021 Ecopneus ha esaudito oltre 65mila richieste di prelievo dei pneumatici fuori uso presso oltre 26.500 gommisti, stazioni di servizio e autofficine in tutte le province italiane, spiega in una nota rilevando il "beneficio concreto alla collettività e all'ambiente" dall'impiego della gomma riciclata in tante applicazioni utili nella vita quotidiana ad esempio per la realizzazione di superfici sportive, campi da calcio, per asfalti silenziosi, sicuri e duraturi, isolanti acustici, arredi urbani o impiegata per il recupero energetico. Ad oggi "il mercato della gomma riciclata è in costante crescita" afferma Ecopneus che si sta dedicando a nuovi filoni e settori applicativi attraverso un costante lavoro di Ricerca e Sviluppo, come il riciclo chimico e le applicazioni in ambito industriale. Ecopneus spiega che il provvedimento del Mite "è intervenuto su un problema strutturale, legato principalmente ai flussi irregolari di pneumatici che ogni anno entrano nel nostro Paese senza documentazione fiscale, che alterano i conteggi sugli obiettivi di raccolta dei soggetti autorizzati, causando importanti perdite per l'erario e sottraendo risorse economiche all'intero sistema di recupero dei pfu"