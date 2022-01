Opel Corsa, prodotta l'11milionesima unità a Saragozza

Se dal 1982 le Opel Corsa sono prodotte a Saragozza, è da poche ora che lo stabilimento aragonese ha dato alla luce l'esemplare 11milionesimo della 'piccola' tedesca. Lo stabilimento spagnolo ha aperto i battenti nel 1982 proprio con lo scopo di produrre lo specifico modello di Opel e all'interno delle sue linee di produzione hanno preso forma tutte e sei le generazioni ci Corsa. Oggi la sede di Saragozza è incaricata di produrre la Opel Corsa come esclusiva mondiale, compresa la sua versione 100% elettrica, la Opel Corsa-e.

Il veicolo numero 11 milioni ha visto la luce nelle scorse ore e se tutte le Opel Corsa prodotte a Saragozza dal 1982 fossero allineate, secondo i calcoli della casa tedesca, farebbero il giro del mondo e rimarrebbero ancora abbastanza vetture per coprire la distanza tra la capitale aragonese e Beirut. Un confronto che dà un'idea dell'importanza di questo prodotto per il marchio tedesco. Corsa è infatti il veicolo Opel più venduto, oltre ad essere uno dei pilastri del processo di elettrificazione dell'azienda tedesca. Attualmente rappresenta più di un terzo delle vendite del marchio nei cinque continenti.

Grazie a questo successo commerciale, lo stabilimento Stellantis di Saragozza si è affermato come un centro di produzione chiave per Opel, poiché le sue linee di assemblaggio producono la leader delle vendite del marchio, la Nuova Corsa, oltre a Opel Crossland, il SUV che segue nella classifica delle vendite. Lanciata a fine 2019, la sesta generazione di Opel Corsa ha oggi anche la sua versione elettrica, Corsa-e, con i suoi 359 km di autonomia, una potenza di 136 CV (100 kW) e una coppia massima istantanea di 260 Nm.

"La Opel Corsa è un modello iconico del nostro marchio - ha dichiarato Pedro Lazarino, Direttore di Opel per Spagna e Portogallo - prodotto esclusivamente a Saragozza, città in cui la produzione è iniziata nel 1982. Da 40 anni rappresenta l'offerta del marchio in una categoria chiave, il segmento B, dove le sue sei generazioni sono state punti di riferimento per il suo design moderno e dinamico, per la sua tecnologia avanzata, nonché per il suo comfort e spazio interno.

Raggiungere gli 11 milioni di unità prodotte ci dà un'idea sia del buon lavoro dello stabilimento di Saragozza che della solidità della Opel Corsa, che è riuscita ad affermarsi in tempi, condizioni e mercati molto diversi".