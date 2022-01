Bugatti Chiron 1500, legalmente in autostrada a 417 km/h

Radim Passer, un uomo d'affari della Repubblica Ceca con la passione per le hypercar aveva un obiettivo: guidare la sua Bugatti Chiron da 1500 Cv (un modello che la Casa afferma sia capace senza limitatore di arrivare a 483 km/h) in autostrada superando i 400 km/h. Passer non è nuovo a questi tentativi, visto che è anche proprietario di una Bugatti Veyron da 1001 Cv che vanta una velocità di punta dichiarata di 407 km/h.

Per la celebre Casa di Molsheim proporre modelli da 400 km/h ed oltre è un vero 'must' anche se - secondo stime attendibili - il 99% di proprietari di Bugatti non ha nemmeno l'idea di cosa voglia dire spingere l'acceleratore fino a quei limiti.

Una domenica mattina d'estate, molto presto (alle 3 e 55) Passer si è invece preparato a superare il fatidico limite di quota 400. Indossata la tuta e attrezzata la Chiron con videocamere e Gps con indicatore satellitare della velocità, ha scatenato il suo bolide da 1500 Cv sull'autobahn A2 - vicino a Wittemberg in della Sassonia Anhalt - in un tratto a 3 corsie, privo di limiti di velocità e con asfalto pianeggiante e in perfette condizioni.

Come testimonia un video postato su YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=7pg1hhW5qhM) l'incredibile potenza della Bugatti ha permesso in poco più di 2 minuti e mezzo - ma solo per la presenza di altri veicoli - di arrivare alla incredibile velocità di 417 km/h. Il bello è che la performance di Passer (che nella vita gestisce il Passerinvest Group, attivo nelle iniziative immobiliari come il BB Centrum di Praga) è perfettamente legale.

Il parere è stato dato all'agenzia AP dal ministero dei Trasporti di Berlino che ha fatto riferimento alla sezione 1 della legge sul traffico stradale (StVO). Vi si afferma che "chiunque si muove nel traffico deve comportarsi in modo tale che nessun altro sia danneggiato, messo in pericolo o, più di quanto sia inevitabile nelle circostanze, ostacolato o disturbato".

Come si nota dal video, la Chiron non ha creato alcun problema agli altri utenti, che l'hanno vista sfrecciare perfettamente stabile alla distanza regolare. Inoltre - secondo quanto precisato dal ministero dei Trasporti tedesco - pur nella eccezionalità della prestazione, Passer non ha infranto la regola che afferma che "tutti gli utenti devono rispettare le regole del Codice della strada" e l'altra norma che precisa che "chiunque guidi un veicolo può viaggiare fino a una velocità che permetta di tenere costantemente sotto controllo il mezzo".

Non essendoci limiti di velocità sul tratto autostradale A2 ed essendo evidente che Passer non ha perso il controllo della sua Bugatti, non è stata infranta nessuna regola e quindi non dovrebbero esserci conseguenze per questo atto. Ma è probabile, affermano i media tedeschi, che questa prestazione - e le polemiche che ne sono derivate - alimenti di nuovo la discussione sul limite di velocità generale nel Paese.