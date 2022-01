A Firenze entro fine anno altri 3 autovelox

"Puntiamo a installare altri tre autovelox in città entro il 2022. Riattiveremo la postazione di viale Lavagnini. Inoltre ne inseriremo altre, ad esempio in viale Nenni, viale Michelangelo e viale Redi". Lo ha detto il comandante della polizia municipale di Firenze Giacomo Tinella, nel corso di una conferenza stampa in cui è stato presentato il report 2021 dei controlli effettuati.

"La velocità media - ha aggiunto - in alcuni punti ha raggiunto limiti ben più alti dei consentiti 50 km/h. Tra gli autovelox dove più volte è stata superata la velocità massima quelli in viale Etruria, sia in entrata che in uscita e anche in via Marco Polo". A livello di velocità ha spiegato l'assessore alla polizia municipale Stefano Giorgetti, "è stato rilevato un guidatore sui viadotti che viaggiava a 150 km/h, rispetto al limite di 70".