Suzuki S-Cross Hybrid, è auto ufficiale Festival di Sanremo

(ANSA) - MILANO, 20 GEN - Per la sua settantaduesima edizione, ilFestival di Sanremo conferma Suzuki come Auto Ufficiale. La rassegna musicale, in programma in Liguria dall'1 al 5 febbraio al Teatro Ariston, sarà infatti anche una nuova cornice per il marchio Suzuki e per la sua gamma 100% ibrida, capitanata per l'occasione dalla nuova S-Cross Hybrid, che farà il suo debutto per il grande pubblico proprio durante il Festival. Con questa partnership e grazie alla collaborazione con Rai Pubblicità, Suzuki rinsalda il suo legame con la grande musica italiana e internazionale, con la quale dichiara di sentirsi in perfetta sintonia.

La nuova S-Cross Hybrid è stata scelte in particolare per il legame con l'arte e il gusto italiano, a cominciare dal suo design che nasce infatti in Italia, nel Centro stile Suzuki di Torino, uno dei 4 centri stile Suzuki nel mondo e unico in Europa. Il SUV della casa di Hamamatsu è equipaggiato con un motore 1.4 turbo BOOSTERJET, ovvero un'unità efficiente e ricca di coppia, grazie alla sua turbina a bassa inerzia, all'ottimizzazione del sistema di iniezione diretta e alla fasatura variabile elettrica in aspirazione con elevato rapporto di compressione.

Ricca è anche la tecnologia disponibile alla guida, dalle performance e l'efficienza del motore con sistema ibrido Suzuki 48V, all'efficacia del sistema 4x4 ALLGRIP SELECT, ai quali si aggiungono i sistemi di guida autonoma di livello 2. (ANSA).