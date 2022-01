Cupra Formentor e-Hybrid, in Groenlandia tra foto e natura

Un assistente fotografo inviato 'molto speciale', quello che ha accompagnato il fotografo Paolo Pellegrin fino in Groenlandia. Ad assistere il fotografo dell'agenzia Magnum Photos nel suo viaggio è stata infatti Cupra Formentro e-Hybrid, protagonista per l'occasione di un servizio fotografico dedicato all'interazione tra auto e paesaggi, intitolato 'DriveTheChange' e pensato per accrescere la consapevolezza sull'importanza di preservare la natura.

Con quasi l'80% della sua superficie coperta da ghiaccio, una temperatura massima di 10° e con solo una parte della sue coste che rivela la propria essenza rocciosa la Groenlandia è stata scelta da Cupra e Pellegrin come cornice per mettere in evidenzia l'impatto del cambiamento climatico. Sacrificando la velocità per la sostenibilità, Pellegrin e un piccolo team sono approdati in Groenlandia a bordo di una nave. Durante il viaggio, il fotografo ha ritratto la Cupra Formentor e-Hybrid inserita in un ambiente estremo. Obiettivo, rappresentare la potenza della natura e allo stesso tempo la sua fragilità.

Per due settimane il team è stato immerso nella cultura locale, percorrendo e visitando differenti villaggi costieri insieme agli abitanti del luogo, incluso il ghiacciaio Kangerlussuaq, il più grande della parte est dell'isola. La luce naturale è la chiave del lavoro di Pellegrin, svolto per la maggior parte sfruttando le 20 ore di luce del periodo. Questo gli ha permesso di passare più tempo a concettualizzare e realizzare le sue immagini, facendo bozzetti dettagliati prima di ogni foto.