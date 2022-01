Boom di monopattini "truccati" alla Spezia

Boom di monopattini "truccati" sequestrati dalla Polizia Locale alla Spezia: in un anno si è passati dai 3 del 2020 ai 52 del 2021. E' uno dei dati in evidenza nel report annuale sulle attività del comando di Viale Amendola, esposto oggi dal sindaco Pierluigi Peracchini, l'assessore Filippo Ivani e il comandante del corpo Francesco Bertoneri. I veicoli elettrici sono diventati una presenza abituale nelle città e questo si riflette sui dati dei controlli e delle sanzioni. Raddoppiano alla Spezia le multe per violazione delle norme di comportamento da parte dei conducenti, che raggiungono le 108 in un anno, mentre i sequestri scattano nel caso in cui alterazioni e modifiche alle caratteristiche costruttive e funzionali dei monopattini li rendano veri e propri ciclomotori non immatricolati.

Tra le campagne portate avanti nel 2021, particolare focus sulla cosiddetta "mala movida" durante il periodo estivo. Sono 45 i locali multati per violazioni per la vendita irregolare a minorenni, o in orari non consentiti, di bevande alcoliche.

Sempre in tema di sicurezza urbana, sono stati 11 i verbali per casi di manifesta ubriachezza, 18 quelli per atti contrari alla pubblica decenza e 26 le contestazioni per violazioni al "Decreto Minniti" con l'applicazione di altrettanti ordini di allontanamento.

Numerosi infine i controlli legati al rispetto delle normative anti pandemia, la maggior parte a partire da agosto, quando il governo ha introdotto il green pass per i pubblici esercizi. Sono stati 3.880 i certificati verdi Covid 19 richiesti, 98 le sanzioni per mancato uso della mascherina e 26 i bar e ristoranti chiusi temporaneamente per non aver rispettato le prescrizioni.