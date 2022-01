Smog: piana Lucca, stop 6 giorni a veicoli più inquinanti

Stop di sei giorni alla circolazione dei veicoli più inquinanti nei comuni della Piana di Lucca, a tutela della qualità dell'aria. Lo hanno stabilito i Comuni di Lucca, Capannori, Altopascio, Porcari e Montecarlo, visti gli sforamenti dei valori consentiti di polveri sottili registrati negli ultimi giorni e il perdurare delle condizioni meteo critiche, favorevoli all'accumulo degli inquinanti nell'atmosfera.

Da domani al 24 gennaio, dalle 7.30 alle 19.30, nei territori comunali interessati non potranno circolare autovetture, veicoli merci e motoveicoli benziane diesel euro zero, euro 1 ed euro 2 e autobus euro zero. Le amministrazioni comunali richiamano inoltre i cittadini al rispetto dei divieti introdotti sui caminetti: già dallo scorso 1 novembre e fino al 31 marzo, sui territori comunali dei cinque comuni non si possono utilizzare generatori di calore alimentati a biomassa con classe di prestazione emissiva inferiore a 3 stelle. Nella categoria sono compresi anche i focolari aperti o che possono funzionare aperti, sono invece esclusi i generatori di calore che rappresentano l'unico sistema di riscaldamento per l'abitazione o che sono utilizzati nelle aree collinari e montane poste a quota maggiore di 200 metri sul livello del mare.