Mercedes Classe G e GLE: le più vendute del segmento

Con 420 unità e una crescita del 105% rispetto al 2020, la Classe G si conferma il modello più venduto in Italia nel segmento Luxury Large SUV. In vetta alle preferenze degli italiani nel segmento Luxury Full-Size SUV si posiziona, invece, la GLE che, con 3.161 unità immatricolate nel 2021 e un incremento del 34,3% rispetto all'anno precedente, conquista quasi il doppio dei clienti nel confronto con il suo miglior competitor.

I risultati di vendita raggiunti nel 2021 da queste due bestseller, resi ancora più significativi dalla carenza di microchip che ne ha limitato le disponibilità sui mercati, sono il frutto di un perfetto mix di esclusività, tradizione e innovazione, valori che caratterizzano entrambi i modelli, esempi ideali del modern luxury della Stella e dei più elevati standard tecnologici dell'industria automobilistica. La gamma di motorizzazioni di GLE offre oggi tre varianti diesel di cui una plug-in hybrid (GLE 350 de 4MATIC Plug-in hybrid) e una mild hybrid (GLE 300 d 4MATIC Mild hybrid), cui si aggiungono un benzina mild hybrid da 367+22 CV (GLE 450 4MATIC Mild hybrid) e le due versioni firmate Mercedes-AMG: la GLE 53 AMG 4MATIC+ Mild hybrid e la GLE 63S AMG 4MATIC+ Mild hybrid, entrambe omologate ibride, con potenze rispettivamente di 435+22 e 612+22 CV.

Sono quattro le versioni disponibili per il mercato italiano: Executive, Sport, Premium E Premium Plus, con prezzi a partire da 74.826 euro per la GLE 300 d 4MATIC Mild hybrid Executive. Da oltre 40 anni Classe G rappresenta uno dei modelli più iconici della Stella. Rinnovata nell'estate del 2018, sia su strada che in off-road, indipendentemente dalle condizioni di guida, offre il massimo in tema di prestazioni, sistemi di assistenza all'avanguardia, ottima maneggevolezza e sicurezza. In Italia, Classe G è proposta in tre motorizzazioni: G 400d (3.0 diesel da 330 CV), G 500 (4.0 benzina da 422 CV) e la potentissima G 63 AMG con un propulsore da 4.0 cc in grado di erogare ben 585 CV. I prezzi partono da 117.200 per la G 400d.