Microlino Icona Design, Car of the year di Chicago Athenaeum

Disegnata interamente a Torino nella sede di Icona Design Group per Micro Mobility Systems, la nuova electric car Microlino 2.0 - mix ideale tra auto e moto - è stata nominata Car of the Year 2021 da The Chicago Athenaeum: Museum of Architecture and Design e The European Centre for Architecture Art Design and Urban Studies.La svizzera Microlino 2.0 ha ottenuto recentemente anche il Good Design© Award 2021.

La vettura è composta da un corpo in alluminio leggero con una porta in acciaio rinforzato e sospensioni indipendenti su tutte e quattro le ruote. "La sorprendente Retro Bubble Car completamente elettrica - afferma il critico di architettura Christian Narkiewicz-Laine - non è soltanto sostenibile, ma è anche incredibilmente bella ed estremamente piacevole, riporta brio e divertimento nell'immaginario della mobilità urbana".

Dotata di un motore 25 hp, la due posti è proposta in tre allestimenti: Urban con batteria da 6 kWh, Dolce con batteria da 10,5 kWh e Competizione con batteria da 14 kWh. Queste versioni consentiranno di percorrere rispettivamente 90, 170 e 230 km, permettendo alla bubble car di superare l'autonomia di alcuni modelli elettrici molto più grandi attualmente in commercio.

Microlino può essere ricaricata con una normale presa a muro in sole quattro ore. Ovviamente, Microlino 2.0 non potrà avventurarsi in autostrada con la sua velocità massima di 90 Km/h.