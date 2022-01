Contromano per 4 km in autostrada, 'ero distratto da neve'

Un automobilista italiano ha ricevuto una pesante sanzione pecuniaria, con revoca immediata della patente, per aver percorso contromano alcuni chilometri lungo l'autostrada A23, in Friuli Venezia Giulia, durante una fitta nevicata. L'episodio si è verificato lo scorso 6 gennaio.

L'uomo, che si trovava alla guida di un'utilitaria, dopo aver imboccato l'autostrada all'altezza di Camporosso, nel Comune di Tarvisio (Udine), in direzione Sud, ha invertito la marcia e percorso in contromano, sulla corsia di sorpasso, tutta la galleria "Spartiacque" lunga quasi 2 chilometri, parte dei quali in curva, proseguendo nella percorrenza contromano per altri 2 chilometri.

La manovra è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza di Autostrade Spa. Immediato l'intervento della Polizia Stradale che ha bloccato il veicolo evitando conseguenze gravi.

L'automobilista ha giustificando l'accaduto con una distrazione favorita dalla nevicata in corso.