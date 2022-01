Auto: Pichetto, reintrodurremo ecobonus, entità vedremo

"Faremo una valutazione, ma è intenzione del Mise, e anche la mia visto che io presiedo il tavolo automotive, reintrodurre gli Ecobonus per le vetture elettriche. Vedremo in quale entità". Lo ha detto il viceministro allo Sviluppo Economico, Gilberto Pichetto, a margine di un incontro organizzato dal circolo torinese Dumsedaf.

"Le auto elettriche sono passate dalle 8.000 del 2019 a oltre 30.000 nel 2020 a 70.000 nel 2021 e cresceranno ancora. Non è possibile integrare completamente il prezzo", ha spiegato Pichetto. "Io avevo chiesto un miliardo, ma il governo ha valutato di dovere privilegiare gli interventi sul caro prezzi e il caro energia e i 4 miliardi sono finiti su quei capitoli".

"Stiamo facendo uno studio puntuale sulle imprese della componentistica, che a giorni sarà presentato in Parlamento", ha aggiunto il viceministro.