Salone Detroit, torna a tradizione da 14 a 25 settembre 2022

Lo slogan 'The Show is Back' che compare nel sito dell'evento sintetizza efficacemente il valore dell'annuncio che è stato fatto dalla Detroit Auto Dealers Association (DADA) sull'atteso ritorno del NAIAS, il North American International Auto Show più noto come Salone di Detroit.

Dopo le cancellazioni per Covid degli ultimi anni e i tentativi di far rivivere l'evento sotto forma di kermesse all'aperto, quello che era il più importante show motoristico del Nordamerica si svolgerà nel prossimo settembre, secondo un format tradizionale, nella storica sede del Cobo Center poi diventato TCF Center e ora ribattezzato Huntington Place.

Il calendario comunicato dalla DADA prevede le giornate stampa e addetti ai lavori dal 14 al 15 settembre, la Charity Preview (con la tradizionale cena per la raccolta di fondi per beneficienza) il 16 settembre e l'apertura al pubblico dal 17 al 25 settembre.

Oltre all'evento espositivo nei padiglioni dell'Huntington Place, il NAIAS 2022 prevede ulteriori attività in tutta la città che coinvolgeranno Downtown Detroit, cioè le zone su cui da anni l'amministrazione municipale è impegnata nel recupero e nel rilancio.

"Siamo orgogliosi di tornare al centro di Detroit e di lavorare di nuovo con il sindaco Duggan e la città di Detroit - ha affermato Rod Alberts, direttore esecutivo di DADA - Sfruttando tutto ciò che abbiamo imparato negli ultimi due anni e mezzo, siamo in una posizione unica per portare uno spettacolo dinamico, coinvolgente ed esperienziale a Detroit nel 2022".