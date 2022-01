Renault, con Clinic Test la voce passa ai clienti

Le esigenze dei clienti in Renault si studiano con i Clinic Test. L'esperimento è quello che ha l'obiettivo di provocare ed analizzare le reazioni di un gruppo di potenziali clienti, quando scoprono per la prima volta un nuovo veicolo. Si tratta in sostanza di raccogliere ed interpretare tutti i pareri, le reazioni e le emozioni espresse, verbalmente e non solo, per stabilire se il veicolo che si sta progettando è o meno sulla buona strada agli occhi dei clienti e, di conseguenza, per i project team e il top management dell'azienda.

Per il Gruppo Renault, che lancerà 24 veicoli entro il 2025, dieci dei quali elelettrici e nell'ambito del piano strategico Renaulution, il successo e l'orientamento impresso dagli studi si stanno rivelando importanti. Con cinque-dieci Clinic Test all'anno, i team della Direzione Customer Knowledge e gli istituti di studi di ricerca specializzati si attivano per concretizzare un piano prodotto.

Per realizzare un Clinic Test ci vogliono almeno otto settimane di preparazione ed un'organizzazione a monte. Sono gli istituti specializzati che progettano e gestiscono, di solito, tutti gli aspetti dello studio: selezione dei partecipanti e dei luoghi, allestimento, logistica, gestione dell'evento, raccolta ed interpretazione dei dati, per non parlare della redazione di un rapporto finale e della rappresentanza della voce del cliente negli organi decisionali ed arbitrali.

Il Clinic Test si svolge tre anni prima del lancio del veicolo, circa a metà strada del suo sviluppo che, in genere, richiede cinque anni. Per tener conto della grande varietà di pareri, la Direzione Customer Knowledge ha, di recente, duplicato (e talvolta triplicato) il numero di Paesi interessati dai Clinic Test.Dato che è impossibile prevedere una presentazione simultanea in più Paesi contemporaneamente, il prototipo viene trasportato, in modo sicuro e confidenziale, da un luogo di test all'altro. Una volta giunto sul posto, si tratta di presentare il veicolo nelle migliori condizioni possibili, proteggendolo dai rischi di deterioramento.

I candidati vengono selezionati in base all'appartenenza o alla prossimità al target di clientela desiderato o al prodotto allo studio. Sono presi in considerazione i profili sociodemografici, come i criteri di età, genere, situazione familiare e professionale, ma anche il luogo di residenza, le abitudini ed il rapporto con il prodotto. Anche le marche e i modelli di veicoli di cui si è proprietari sono fondamentali. In nessun caso ci potrà essere prossimità o collegamento tra il partecipante e il settore allo studio.