Horizon Automotive: nuova partnership con il Gruppo Scarabel

La società di noleggio a lungo termine Horizon Automotive ha annunciato la nascita di una nuova filiale a Padova, in partnership societaria con il Gruppo Scarabel. La sede nel cuore della cittadella dell'auto sarà dedicata ai modelli dei brand Audi, Volkswagen, Seat, Cupra, Volkswagen Veicoli Commerciali, Aixam, Ducati. L'11 gennaio è stata costituita a Padova la nuova società Horizon Automotive NE Srl, nata in joint venture con il Gruppo Scarabel, azienda automotive attiva sul territorio del Triveneto dai primi anni 70. La nascita della nuova filiale fa parte di una strategia più ampia di Horizon Automotive, resa possibile dalla scalabilità del suo modello di business: crescere sul mercato italiano, non solo dal punto di vista territoriale e geografico, ma anche allargando il portafoglio di prodotti e brand alla base delle proprie soluzioni di mobilità. Tutto questo in piena sinergia con i più importanti Gruppi di dealers, nazionali e locali, che vedono nel noleggio una grande opportunità di sviluppo grazie, in particolare, all'infrastruttura tecnologica digitale in grado di costruire e promuovere offerte di noleggio su misura, geolocalizzate e con il miglior prezzo sul mercato. "Abbiamo accolto Horizon con grande entusiasmo, è un'azienda con la quale condividiamo molti obiettivi, a partire dall'innovazione tecnologica. Siamo convinti che il nostro portafoglio di brand premium associato al modello di business di Horizon possa rappresentare la chiave per espandere un nuovo concetto di mobilità nel nostro territorio, che ha un grande potenziale di sviluppo per il comparto NLT" ha commentato Roberto Scarabel, CEO del Gruppo Scarabel e Presidente di Horizon Automotive NE Srl. "In Roberto Scarabel e nel suo storico Gruppo abbiamo individuato il partner ideale per costituire questa joint venture, non solo per la sua storicità e credibilità sul territorio del Triveneto, ma soprattutto per il grande entusiasmo unito ad una visione imprenditoriale davvero innovativa. Questa partnership dimostra la scalabilità e l'adattabilità della strategia di Horizon in Italia" ha dichiarato Luca Cantoni, CEO del Gruppo Horizon Automotive e AD di Horizon Automotive NE Srl. Lo sviluppo commerciale della nuova filiale verrà supportato anche dalla recente collaborazione avviata tra Horizon Automotive e Marco Dainese, noto professionista nel mondo B2B automotive, e da un piano di nuove assunzioni che prevede l'inserimento di un team dedicato di specialisti del settore del noleggio a lungo termine.