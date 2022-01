Firenze, permessi Ztl e Zcs prorogati fino a 29/6

Ancora una volta a Firenze arriva la proroga dei permessi Ztl e Zcs e dei contrassegni disabili (Cude), fino al 29 giugno. Il provvedimento si legge in una nota di Palazzo Vecchio, è legato al rinnovo dello stato di emergenza sanitaria fino al 31 marzo 2022 come previsto dal Dl 221/2021. Quindi i contrassegni Ztl (con validità superiore a tre mesi), i contrassegni Ztl autobus (con validità superiore a tre mesi), i contrassegni disabili (Cude) e i contrassegni Zcs (limitatamente ai residenti) in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022 sono prorogati appunto fino al 29 giugno.