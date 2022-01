Mercedes-AMG, 2021 'record' per immatricolazioni in Italia

Sono 1908 le unità immatricolate nel 2021 in Italia a Mercedes-AMG, che realizza il miglior risultato di sempre nel nostro Paese. Il 'piazzamento' per le versioni ad alte prestazioni della Stella è frutto dell’offerta più ricca di supersportive e del lavoro dei dodici AMG Performance Center italiani, insieme all'attività dell’AMG Driving Academy e ai tanti appuntamenti dedicati alla community del marchio di Affalterbach: dai Performance Tour all’AMG Performance Day, passando per i Grand Tour.

Tra i primi protagonisti del successo italiano di Mercedes-AMG, la Classe A che, nelle versioni high performance, rappresenta il 35% sul totale delle vendite, seguita dalla GLE con oltre il 20% delle immatricolazioni. La restante percentuale è distribuita sull’intera famiglia di modelli. Sul fronte motorizzazioni, in vetta alle preferenze dei clienti italiani c'è la versione 35 AMG, che con 306 CV di potenza rappresenta la porta d’ingresso al mondo Mercedes-AMG. Al secondo posto le versioni ibridizzate 53 AMG, seguite dai quattro cilindri high performance, 45 AMG, e dalle motorizzazioni più potenti, quelle con l’iconico badge 63 AMG.

In totale, sono 50 i modelli distribuiti tra ‘performance car’, ‘sports car’ e ‘street legal race car’, dalle compatte ai SUV, passando per berline, station wagon, shooting brake, coupé, roadster e cabrio, che vanno da 306 a 740 CV. A tenere viva la passione per il marchio hanno contribuito anche le numerose attività sul territorio, a partire dai training in pista dell'AMG Driving Academy, che nel 2021 ha dato vita a 10 corsi, coinvolgendo 250 partecipanti. Alle attività didattiche si sono aggiunte le ‘driving experience’ dei Performance Tour e del Grand Tour, mentre l’AMG Performance Day si è confermato l’appuntamento di riferimento della community di Mercedes-AMG.