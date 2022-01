Dakar, tripletta Toyota nella nona tappa

Prova di forza ed affidabilità dellaToyota nella nona tappa della Dakar. Al termine dei 491 chilometri totali, il marchio giapponese ha monopolizzato il podio. Al primo posto il sudafricano Giniel de Villiers che si è imposto con 9 secondi di vantaggio sul compagno di squadra e connazionale Henk Lategan. Terzo Nasser Al-Attiyah con 1'4" di ritardo. Il pilota qatariota della Toyota non solo si conferma il leader della corsa, ma recupera due minuti sul francese Sébastien Loeb (Prodrive), oggi quinto e staccato nella classifica generale di 39'05".

Il cileno Jose Cornejo Florimo (Honda) ha vinto la nona tappa della Dakar 2022, in corso in Arabia Saudita, speciale su un anello di 287 km attorno a Wadi ad-Dawasir. L'austriaco Mattias Walkner (KTM) ha preso il comando della classifica generale grazie al 14/o posto del britannico Sam Sunderland (GasGas Factory), giunto a 8 minuti dal vincitore, ed ora con un ritardo di 2'12". Cambia così il leader, a tre tappe dal termine della gara. Il francese Adrien Van Beveren (Yamaha), nono di tappa, rimane al terzo posto in classifica, a 3'56" dal leader. Il vincitore del 2021, l'argentino Kevin Benavides (KTM), costretto ad inseguire fin dai primi giorni per un grosso errore di navigazione, recupera un altro posto ed è ora 5/o a 10'22".

Danilo Petrucci (KTM), ha chiuso la nona frazione in 18/a posizione.