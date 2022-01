Nissan 300ZX, su eBay improbabile versione 'Ferrari'

Una Nissan 300ZX in formato 'Ferrari', è quella che un proprietario tedesco ha voluto regalarsi. L'esemplare di vettura sportiva giapponese è quella che in Germania è stata trasformata, almeno esteticamente, in una sorta di replica Ferrari, per poi essere messa in vendita su eBay ad un prezzo di circa 18 mila euro.

Le modifiche esterne sono più che evidenti e probabilmente ispirate a vari modelli del Cavallino Rampante, con un paraurti anteriore su misura che si ispira chiaramente alla Testarossa, ampi parafanghi anteriori e posteriori con spalle pronunciate e prese d'aria laterali integrate, oltre a una coda completamente ridisegnata. Il kit di trasformazione utilizzato si chiama Vector, con il quale la 300ZX mantiene però i fari originali.

Altra Ferrari è invece quella che ha ispirato la parte posteriore della Nissan 'rampante', con un riferimento alla 512M, ovvero l'ultima evoluzione della Testarossa, con l'aggiunta di una grande ala posteriore che rimanda invece alla F40. Secondo l'elenco ebay, la 300ZX è stata acquistata nel 1991 e da allora ha percorso 110 mila km.