Provinciale chiusa a Virle per demolizione ponte

Verrà demolito e ricostruito il ponte sul torrente Oitana a Virle, nel Pinerolese. Per questo motivo da lunedì 10 gennaio, fino al termine dei lavori - informa la Città Metropolitana di Torino - la provinciale 141 di Castagnole sarà interrotta. Il traffico dei veicoli e il passaggio dei pedoni saranno deviati all'interno del centro abitato di Virle. Sono inoltre previste deviazioni al di fuori dell'abitato per i mezzi superiori alle 8 tonnellate di peso. Nell'Eporediese è stata prorogata da lunedì 10 gennaio a sabato 12 febbraio la chiusura della Strada Provinciale 73 di Croce Serra nel territorio del Comune di Borgofranco d'Ivrea, per consentire l'effettuazione di lavori per la regimazione delle acque a monte dei Balmetti di Borgofranco e della frazione San Germano, opere necessarie per la messa in sicurezza dell'abitato.