Cina: autonoleggio, previsti 150 mld yuan entro 2025

Il mercato cinese del noleggio auto sta per entrare in una fase di rapida espansione, con una stima relativa alle dimensioni del mercato che prevede il raggiungimento di 150 miliardi di yuan (circa 23,5 miliardi di dollari) entro il 2025, stando a un rapporto pubblicato oggi.

Il mercato dell'autonoleggio vedrà un rapido sviluppo nell'ambito del regolare lavoro di prevenzione e controllo delle epidemie in Cina, stando al documento pubblicato congiuntamente da Boston Consulting Group e dall'istituto di ricerca di eHi Car Services.

Dal rapporto emerge che l'industria del noleggio auto ha raggiunto una crescita di 30 volte superiore rispetto a quella degli ultimi due decenni, e si nota inoltre che la dimensione del mercato dell'industria dell'autonoleggio in Cina ha totalizzato quasi 90 miliardi di yuan per la fine del 2020.

Il rapporto aggiunge inoltre che il futuro dell'industria del settore sarà influenzato dall'evoluzione delle nuove tecnologie.