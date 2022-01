Influencer si vantava di infrangere codice strada, multato

Sul suo canale Youtube lo seguono in 151 mila per vederlo infrangere il codice della strada a bordo della sua moto a tutta velocità sui monti sopra Genova o per le vie della città. L'influencer Matteo Canepa, amato dagli adolescenti, è stato però fermato l'uno gennaio da un agente della polizia locale che lo ha multato e gli ha sequestrato per 60 giorni la due ruote.

Il giovane, che ha anche un canale Instagram con 17 mila iscritti, ha sempre postato video in cui girava senza casco, su una ruota, sgasando fino a spaventare anziane che attraversavano la strada. Nelle sue stories si era sempre vantato di averla fatta franca. Fino al nuovo anno quando sulla strada ha incontrato un poliziotto che gli ha messo le ganasce alle ruote.