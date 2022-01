Transpotec Logitec, appuntamento spostato a maggio

La nuova edizione di Transpotec Logitec, importante manifestazione italiana per autotrasporto e logistica, si terrà nei padiglioni di Fiera Milano dal 5 all'8 maggio 2022. Vista l'attuale situazione epidemiologica e in considerazione delle esigenze del mercato, si è infatti deciso di posticipare l'evento, previsto inizialmente per la fine del mese di gennaio.

"Il nuovo contesto primaverile - hanno fatto sapere gli organizzatori - alla luce delle recenti esperienze, consentirà di svolgere l'appuntamento in un clima di maggiore serenità, favorendo il business, il pieno svolgimento delle attività in esterno e una migliore mobilità internazionale".

Si conferma invece il progetto, costruito intorno alle grandi sfide per il settore, dalla transizione energetica alla sostenibilità, passando per la digitalizzazione, la sicurezza e la formazione delle nuove figure professionali. La proposta, già articolata, sarà poi arricchita, in particolare, dalle anteprime e dai nuovi mezzi che i numerosi costruttori che hanno confermato la loro presenza porteranno in manifestazione.