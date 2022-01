Dakar: ancora Al-Attiyah, vince anche la prima tappa vera

Avvio di Dakar sempre all'insegna di Nasser Al-Attiyah: il pilota del Qatar (Toyota), dopo essersi aggiudicato il prologo ieri, ha vinto anche la prima speciale nelle auto ad Ha'il, con oltre 12 minuti di vantaggio sul francese Sébastien Loeb. Al-Attiyah si è imposto nei 333 km, un anello che ha messo in difficoltà molti concorrenti, causando già notevoli distacchi. Tra i verdetti c'è il ritiro di Peterhansel, out per la rottura dell'auto. Mentre Carlos Sainz, dopo il buon avvio, sbaglia strada e accumula un ritardo di 2 ore. Nelle moto bis dell'australiano Daniel Sanders, che si è piazzato davanti a Quintanilla e Walkner. Il migliore degli italiani è Danilo Petrucci, tredicesimo con la KTM Tech 3 ufficiale.