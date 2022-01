Roma: il 2 gennaio tornano le domeniche ecologiche

Il 2 gennaio 2022 riparte a Roma il programma delle domeniche ecologiche, così come stabilito dalle normative nazionali e regionali per la stagione invernale 2021-2022, per prevenire e contenere l'inquinamento atmosferico derivante dal massiccio impatto di traffico e impianti di riscaldamento, in attuazione del piano regionale di risanamento della qualità dell’aria. In queste giornate è previsto il divieto totale di circolazione per tutti i veicoli a motore endotermico nella ZTL, "Fascia Verde”, a partire dalle 7.30 fino alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.30, oltre al limite massimo di 12 ore per l’utilizzo di impianti di riscaldamento La programmazione del calendario di date per l'attuazione del blocco totale domenicale della circolazione veicolare all'interno della ZTL ''Fascia Verde'' è il seguente:

- domenica 2 gennaio 2022;

- domenica 30 gennaio 2022

- domenica 20 febbraio 2022;

- domenica 13 marzo 2022

Tra le deroghe al divieto di circolazione previste, vi sono quelle per i veicoli a trazione elettrica e ibridi, per i veicoli alimentati a metano e Gpl, per gli autoveicoli Euro 6 a benzina, per i ciclomotori a 2 ruote con motore 4 tempi Euro 2 e successivi, per i motocicli a 4 tempi Euro 3 e successivi.