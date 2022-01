Il 2021 ha reso i ricchi più ricchi, Musk in vetta

Elon Musk mai così ricco: il 2021 è stato per il multimiliardario Ceo di Tesla Motors un anno d'oro, quasi letteralmente, con un livello di ricchezza raggiunto prima soltanto da John D. Rockefeller. Lo riferisce Bloomberg tracciando la mappa dei più ricchi del pianeta aggiornata al post-2021, ovvero il secondo anno di pandemia che lascia il mondo provato ma tendenzialmente rende i ricchi più ricchi. Al punto che la fortuna collettiva delle 500 persone più ricche del globo è cresciuta di mille miliardi.

Musk, con i suoi ha raggiunto il maggior livello di ricchezza, al netto dell'inflazione, nell'era moderna. Questo mentre i 500 del Bloomberg Billionaires Index, hanno una fortuna combinata che supera gli 8.400 miliardi di dollari, più del Pil di tutti i paesi ad eccezione di Stati Uniti e Cina. Dieci super-ricchi hanno fortune che superano i 100 miliardi di dollari. Ciò mostra come la ripresa dallo shock economico scaturito dal covid-19 sia stata disomogenea e abbia radicalizzato le disparità, con i più ricchi per esempio che hanno beneficiato di una politica fiscale allentata. La pandemia ha inoltre spinto fino a 150 milioni di persone all'estrema povertà, secondo le stime della Banca Mondiale, un numero che r è destinato ad aumentare se l'inflazione continuerà a salire.

Elon Musk ha raggiunto la vetta della classifica con un patrimonio di 273,5 miliardi di dollari e un guadagno del 75% grazie alla scommessa degli investitori sulle auto ecologiche di Tesla. L'imprenditore visionario ha scalzato dal podio il fondatore di Amazon Jeff Bezos, sceso al secondo posto con 194,2 miliardi dollari perche' il colosso dell'e-commerce e del cloud è salito solo del 2% rispetto al 2020.

Dietro di lui il francese Bernard Arnault, il patron del colosso del lusso Lvmh, con una fortuna di 177,1 miliardi dollari: le azione del suo impero sono cresciute del 55% lo scorso anno, anche grazie a importanti investimenti come i 15 miliardi di dollari spesi a fine 2020 per rilevare Tiffany.

Scivola in quarta posizione Bill Gates, con un patrimonio stimato in 138,3 miliardi di dollari: hanno pesato il divorzio da Melinda, che lo ha costretto a cedere alla moglie una fetta di titoli Microsoft, e una crescita della societa' solo del 5%.

Sesto Mark Zuckerberg, il patron di Meta-Facebook, con 128,4 miliardi (e +24% rispetto al 2020), preceduto da Larry Page, fondatore di Alphabet-Google, che a fine anno aveva un patrimonio di 129,5 miliardi di dollari, cresciuto del 57%.