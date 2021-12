Tesla: richiama in Usa mezzo milione di auto

Tesla ha cominciato a richiamare in Usa circa mezzo milione di modelli 3 ed S per problemi legati al bagagliaio dei veicoli, precisando che, per quanto a sua conoscenza, il vizio di fabbricazione non ha causato alcun incidente o danno. La casa automobilistica prevede di porvi rimedio gratuitamente.

Sono interessate al richiamo 356.309 Model 3 e 119.009 Model S. Nel caso della Model 3, Tesla indica che "l'apertura e la chiusura ripetute del bagagliaio possono causare un'eccessiva usura del cavo coassiale" collegato alla telecamera di visione posteriore, il che potrebbe rendere la telecamera non disponibile per il conducente. Per quanto riguarda la Model S, il potenziale problema deriva dal disallineamento di una delle serrature del bagagliaio situate nella parte anteriore del veicolo. "È probabile che il bagagliaio anteriore si apra inaspettatamente e ostruisca la visibilità del conducente, il che aumenta il rischio di incidenti", afferma Tesla. L'azienda stima che l'1% dei Model 3 e il 14% dei Model S richiamati presenteranno il difetto di fabbricazione. (ANSA - AFP)