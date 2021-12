Cantieri autostrade Liguria: Aspi, in gennaio esenzioni al 50%

A partire dalla mezzanotte del 1 gennaio e fino al 31 gennaio 2022 saranno in vigore esenzioni del 50% del pedaggio per i tratti autostradali maggiormente interessati dal piano di ammodernamento delle infrastrutture in atto sulla rete ligure. Lo comunica Aspi. La decisione di attivare questo periodo transitorio fino alla scadenza del 1 febbraio è stata condivisa con il Mims e con le istituzioni territoriali come misura di agevolazione da affiancare al già attivo e disponibile servizio di cashback del pedaggio. Tramite la app Free To X, anche per le tratte con pedaggio al 50%, tutti gli utenti potranno quindi accedere da subito ai rimborsi per ritardi correlati ai cantieri di ammodernamento in corso lungo le tratte di Aspi. La app rientra nella strategia più globale di Aspi come strumento di comunicazione interattivo con gli utenti, affinché possano conoscere real time lo stato del traffico sulle autostrade e accedere al rimborso del pedaggio per tempi di percorrenza superiori alle medie tradizionalmente registrate, lungo uno specifico itinerario percorso sulla rete di Aspi dove sono in corso i lavori alle infrastrutture della rete. Per accedervi è sufficiente scaricare la App gratuita lanciata da Free to X, società controllata del Gruppo Aspi, dedicata al rapporto con l'utente e alla sostenibilità del viaggio.

L'applicazione gratuita è già disponibile su tutti gli store per Android e IOS. L'esenzione del 50% del pedaggio è attiva su percorsi con origine e destinazione tra i caselli di Ovada, Masone, Savona, Albisola, Celle Ligure, Varazze, Arenzano, Genova Prà, Genova Pegli, Genova Aeroporto, Genova Ovest, Genova Bolzaneto, Genova Est, Genova Nervi, Recco e Rapallo.

L'agevolazione su tali tratte è riconosciuta anche per i transiti dei veicoli, in uscita e in entrata ai suddetti caselli, con origine/destinazione nei caselli dell'A7 da Vignole Borbera, dell'A12 da Sestri Levante.