Malta: sequestrato altro carico auto rubate in Canada

Non si interrompe il flusso di auto rubate in Canada e spedite verso i paesi arabi via Malta.

L'agenzia doganale maltese oggi ha reso noto di aver intercettato 14 veicoli nascosti in otto container stavolta diretti in Kuwait, in transito nel Freeport di Birzebugga. I veicoli sequestrati in questa occasione sono 9 pick-up Ford F150,1 Dodge Dura, 1 Jeep Wrangler e 3 Lexus coupé. Si tratta dell'ultimo di una serie di sequestri cominciati l'estate scorsa, chiaro indizio di un flusso ben organizzato che invia dal Canada verso i paesi del Golfo veicoli per lo più utilizzabili anche a scopi bellici. Finora sono stati comunicati ai media almeno sei sequestri per un totale di 58 mezzi nascosti in 32 container. L'agenzia doganale maltese a novembre aveva precisato di operare in collaborazione con la polizia canadese che stava cercando di fermare una gang che ruba le macchine in Canada aggredendone i proprietari mentre sono alla guida.