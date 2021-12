Hyundai Nexo, record di guida in condizioni estreme

Primo record di durata in condizioni estreme, per Hyundai Nexo, sui ghiacci in Val Thorens. La prestazione è quella che il modello della casa coreana ha stabilito all'interno dell'International Record Centre for Decarbonised Vehicles, con il pilota professionista francese Adrien Tambay che ha guidato una Nexo di serie a un'altitudine di 2220 metri per sei ore, percorrendo 190 giri con un solo pieno di idrogeno. Secondo le misurazioni ufficiali, l'Endurance Record ha generato 267,8 metri cubi di aria purificata.

Hyundai Nexo è dotata di un sistema di purificazione dell'aria che filtra e trattiene il 99% del particolato ultrafine (PM 2.5) dall'aria insieme a gas nocivi, come l'anidride solforosa e il biossido di azoto, prima che la cella a combustibile la utilizzi per generare elettricità e vapore acqueo. Un motore elettrico, alimentato da una cella a combustibile, ha dimostrato ha dimostrato quindi di poter catturare l'aria, e quindi l'ossigeno e combinarlo con l'idrogeno per generare elettricità e acqua. Quest'aria viene purificata dalla cella a combustibile.

La prova del record di durata di sei ore ha avuto luogo martedì 14 dicembre, a partire dalle 7 del mattino. Grazie alla sua altitudine di 2200 metri, l'International Record Centre for Decarbonised Vehicles in Val Thorens ha potuto garantire condizioni estreme con una temperatura di -6°C e uno strato di ghiaccio di 11 centimetri a ricoprire il circuito. Per l'occasione, Tambay era affiancato da Bertrand Piccard, l'esploratore e ambientalista svizzero, promotore della Solar Impulse Foundation e brand ambassador di Hyundai Motor Europe.

"Il record di Adrien Tambay - ha dichiarato Piccard - è stato stabilito ad alta quota, in condizioni estreme di freddo, ghiaccio e aria rarefatta. Questo dimostra che un motore elettrico non è limitato da estreme condizioni esterne. I 267 metri cubi d'aria purificati durante questo tentativo di record dimostrano un cambiamento di paradigma".