Bentley Bentayga, come sarebbe stata nel 1989

Una Bentley Bentayga che non è mai esistita, ma che un designer si è immaginato. Ripensando allo stile e alle caratteristiche di certe auto del segmento 'lusso' di qualche decennio fa, il designer indipendente Arellano Abimelec, in 'arte' Abimelec Design, ha realizzando un rendering di quello che sarebbe potuto essere l'aspetto di una Bentley Bentayga, come se fosse stata lanciata nel 1989.



Per ricreare un'immaginaria Bentayga, tra i SUV più costosi e lussuosi attualmente in vendita, Abimelec Design ha pensato ad una vettura con una linea 'robusta' e più simile ai classici modelli Range Rover. L'ispirazione è arrivata anche dall'osservazione di un modello di Dominator, un SUV basato su Range Rover e prodotto in sole sei unità, in esclusiva per il Sultano del Brunei negli anni '90.

Con tutto questo in mente, il designer ha concepito il rendering di Bentayga con proporzioni complessive simili all'originale Range Rover, ma con l'aggiunta di alcuni elementi tipicamente Bentley, come la griglia anteriore rifinita in cromo e vecchi fari nello stile del marchio di Crewe.

Il Suv è stato anche dotato di grandi ruote dai coprimozzi cromati, doppi tubi di scarico e altri dettagli ancora. Abimelec Design ha anche immaginato che il veicolo potesse montare un motore turbocompresso V8 e quattro ruote motrici selezionabili.