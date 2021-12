Hyundai, rinnovata partnership con Bertrand Piccard

Si estende per altri 18 mesi la collaborazione tra Hyundai e l'esploratore e ambientalista svizzero Bertrand Piccard, già brand ambassador di Hyundai Motor Europe dalla metà del 2020. Come parte della partnership, Piccard, che prima era stato ambassador di Hyundai Motor France, ha viaggiato con una Kona Electric, uno dei veicoli elettrici più popolari della casa coreana.

Per il prolungamento della partnership, Piccard continuerà il suo viaggio a bordo di una Ioniq 5, recentemente nominata '2022 Swiss Car of the Year'. Il crossover di medie dimensioni 100% elettrico non è solo il primo modello della famiglia Ioniq, il brand dedicato alla gamma BEV di Hyundai, ma è anche il primo modello che utilizza la piattaforma Electric Global Modular Platform di Hyundai. Con materiali ecologici utilizzati per gli interni, l'ultima arrivata di ca Hyundai è dotata di ricarica ultra-veloce a 800V, capacità di ricarica bidirezionale Vehicle to Load (V2L) e di un'autonomia di guida fino a 481 chilometri (ciclo WLTP).

"Bertrand Piccard e Hyundai condividono uno spirito pionieristico che alimenta il nostro impegno per la rivoluzione della mobilità - ha affermato Michael Cole, Presidente e CEO di Hyundai Motor Europe - e insieme a Piccard, con il quale abbiamo esteso la nostra partnership per altri 18 mesi, Hyundai svolgerà un ruolo importante nel plasmare un mondo caratterizzato dalla mobilità pulita. Questa partnership continuerà a diffondere il cambiamento non solo in Europa, ma anche nel mondo".