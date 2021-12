Smog alle stelle, semaforo rosso resta acceso a Torino

Non migliora la qualità dell'aria nel torinese, dove restano confermate fino a mercoledì 29 dicembre le misure anti smog. In base alle nuove rilevazioni, Arpa Piemonte ha confermato il semaforo rosso nei 33 comuni dell'agglomerato di Torino, capoluogo compreso, e arancione nei comuni di pianura al di fuori dell'agglomerato del capoluogo, mentre i comuni collinari sono colorati di verde con limitazioni di livello 1 o permanenti.

Il semaforo rosso prevede il blocco per veicoli diesel, sia auto che vetture commerciali, fino alla categoria Euro 5, dalle 8 alle 19, il divieto di spandimento di liquami e fertilizzanti, di utilizzo di stufe e caminetti a legna, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, che non sono in grado di rispettare i valori emissivi previsti per la classe 5 stelle e di combustioni all'aperto.

Le limitazioni si applicano anche agli automezzi dotati di dispositivo Move In.