F1: Velas Network Ag nuovo partner della scuderia Ferrari

Velas Network Ag, azienda svizzera attiva nel settore della blockchain e degli Nft, è uno dei nuovi sponsor per la prossima stagione per la scuderia Ferrari.

L'accordo pluriennale prevede anche la creazione di contenuti digitali per i tifosi del Cavallino. Velas, inoltre, sarà lo sponsor principale di Ferrari Esports, la serie monomarca online che compete nel campionato ufficiale della Formula Uno in videogame.

"Siamo lieti di iniziare questa collaborazione - dice il gm della Scuderia Mattia Binotto - una società che, come la Ferrari, fa di innovazione prestazione il tratto distintivo di prodotti e servizi tecnologicamente all'avanguardia".