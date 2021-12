Bmw SpecialMente@dealers, importante tassello attività CSR

Il progetto SpecialMente di Bmw, di cui fa parte l'iniziativa di CSR che coinvolge i concessionari italiani - e che ha visto la designazione di Gruppo Autoclub, di Autoeur Brandini e di Lario Bergauto per l'edizione 2021 di SpecialMente@dealers - è nato ufficialmente in Italia nel 2013 includendo però attività iniziate nei primi anni del 2000.

In perfetta coerenza con i principi stabiliti dai 17 Sustainable Development Goals promossi dalle Nazioni Unite, l'attività della filiale italiana di Bmw Group rappresenta un'eccellenza e un punto di riferimento in termini di intensità, integrazione e capacità di agire nel tessuto sociale in cui l'azienda opera. Commissionando tre dipinti a Gerhard Richter nel 1971, più di 50 anni fa, iniziava l'impegno culturale del Bmw Group. Da allora più di un centinaio di iniziative culturali a lungo termine del Bmw Group nel campo dell'arte moderna e contemporanea, della musica classica, del jazz e del suono, così come nell'architettura e nel design, sono state consolidate nel corso dei decenni.

Dal Guggenheim Museum alla Tate Modern, dal Centre Pompidou alla Neue Nationalgalerie. Dall'Opera Staatsoper Unter den Linden e La Scala di Milano al Teatro Bolshoi di Mosca. Da Art Basel a Frieze e alla Biennale di KochiMuziris. La 'corporate citizenship' e il dialogo interculturale sono il fulcro di un'impresa commerciale di successo come il Bmw Group.

La libertà creativa incondizionata e le cooperazioni sostenibili e a lungo termine sono essenziali per dar vita ad una vera partnership nel campo culturale. L'esperienza condivisa, il contatto e la conoscenza permettono un'interazione che va al di là della mera transazione monetaria che definisce una sponsorizzazione.

In particolare Bmw Italia ha chiuso simbolicamente l'anno delle celebrazioni del cinquantenario delle attività culturali del Gruppo, sostenendo l'apertura del Teatro alla Scala di Milano. Lo ha fatto in occasione della 'prima' della nuova stagione con il Macbeth di Giuseppe Verdi, diretto dal Maestro Riccardo Chailly con la regia di Davide Livermore.

Una partnership prestigiosa che rientra nelle iniziative di alto profilo con cui Bmw Italia ricopre da sempre un ruolo di primo piano nel panorama culturale del Bmw Group. La filiale italiana della Casa di Monaco è partner del Teatro alla Scala dal 2002 in qualità di 'Fornitore Ufficiale' e dal 2016, in occasione del centenario del Bmw Group, è diventata 'Fondatore Sostenitore' del Teatro alla Scala di Milano.

Tante le iniziative realizzate congiuntamente nel corso degli anni, come il lancio delle ultime tre generazioni della Serie 7 e - nel 2013 - della i3, la prima vettura elettrica dl Bmw.

Oltre che attraverso il Teatro alla Scala, negli oltre 50 anni di presenza sul nostro mercato, Bmw Italia è stata al fianco di moltissime istituzioni come il FAI, la Triennale di Milano, il MAXXI di Roma, il Teatro dell'Opera, la Fondazione Prada, la Quadriennale d'arte, il MIA Fair, il Festival Internazionale del cinema di Roma e molto altro ancora.

Anche in uno scenario macroeconomico difficile a causa della pandemia che ha colpito il mondo a partire da inizio 2020, la filiale italiana di Bmw ha rinnovato il suo impegno e i progetti precedentemente avviati.