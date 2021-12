Inaugurata la variante di Borgo Ticino

Anas ha inaugurato la Variante alla statale 32 "Ticinese", a Borgo Ticino (Novara). Il nuovo tratto si estende per 4,2 chilometri, tra l'incrocio con la provinciale 149 per Agrate e l'area industriale di Borgo Ticino, dove si riconnette alla statale 32, e allontana il traffico - soprattutto quello dei mezzi pesanti - dal centro abitato.

L'investimento complessivo è stato di quasi 38 milioni di euro. Il tratto in variante rientra nel progetto più generale, e già completato, di adeguamento della strada statale 32 "Ticinese" tra il Comune di Pombia e il Comune di Borgo Ticino. I lavori sono stati eseguiti dall'impresa Neocos s.r.l., a cui erano stati affidati nel novembre 2019.