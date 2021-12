Smonta batteria auto e finge essere fermo, preso dopo furto

E' arrivato al punto di di smontare la batteria dell'auto per evitare l'arresto. Il trucco non è però bastato a un 50enne, fermato dalla polizia per furto con destrezza in zona Borgo Vittoria, a Torino, dopo che aveva derubato della propria borsa una donna appena salita in macchina. L'uomo l'aveva sottratta dal lato passeggero e poi era scappato su un'auto, priva di targa anteriore, guidata in contromano da un complice. La vittima aveva inseguito senza successo il ladro, mentre un passante, assistita la scena, aveva segnato il numero della targa posteriore. Gli agenti hanno rintracciato l'uomo in un capannone della zona dov'era parcheggiata l'auto usata per il furto, a cui il 50enne aveva tolto la batteria per dimostrare che la vettura era ferma da tempo. Nel capannone però sono stati ritrovati, nascosti in diversi punti, il cellulare, la borsa, la carta di credito e il bancomat della donna.