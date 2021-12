Fiat Uno Ciao, edizione speciale saluta mercato in Brasile

Fine di un'epoca per Fiat Uno, anche in Brasile dove il modello Fiat era ancora in produzione. Lontano ricordo per il mercato italiano, per il modello che per anni è stato la punta di diamante per la casa torinese anche in Europa, è arrivato il momento di salutare anche il mercato del Sudamerica, per il quale Stellantis ha però deciso di salutare i clienti con l'edizione speciale Fiat Uno Ciao, limitata in soli 250 esemplari e ultimo ad uscire, dopo 37 anni di produzione, dallo stabilimento di Betim.



La Fiat Uno Ciao sarà disponibile esclusivamente nella tonalità Silverston Grey, con cerchi in lega da 14 pollici e finitura scura, specchietti neri, maniglie in tinta con la carrozzeria e i colori della bandiera italiana sul badge del portellone, oltre a una serie di adesivi con la frase 'La Storia Di Una Leggenda'. All'interno, Uno Ciao mantiene le tonalità scure presenti sulla livrea, combinando vari toni di tappezzeria grigia e nera. Sul cruscotto sarà presente la targhetta con il numero progressivo degli esemplari dell'edizione limitata.

Tra le dotazioni di serie, l'aria condizionata, il servosterzo, lo schermo LCD sul quadro strumenti, ma anche bracciolo centrale, sistema audio con connettività Bluetooth e porta USB, doppio airbag, alzacristalli elettrici, ABS, EBD, supporti Isofix, vano portaoggetti sul tetto, un secondo specchietto retrovisore per il monitoraggio dei bambini, sedili posteriori sdoppiati e ribaltabili. La gamma dei motori includerà il quattro cilindri Firefly Evo 1.0 litri da 72 CV a benzina e 75 CV a etanolo, con 93 Nm di coppia in entrambi casi.

Il tutto abbinato alla trazione anteriore e al cambio manuale a cinque marce.