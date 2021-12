Smog: peggiora aria Torino, ancora due giorni di blocco

Peggiora la qualità dell'aria nel torinese, dove rimane il livello rosso del semaforo dello smog nell'agglomerato di Torino e si accende il livello arancione in tutte le altre zone interessate dal protocollo antismog. È quanto comunicato oggi dall'Arpa dopo le rilevazioni dei livelli di inquinamento.

A Torino e nei 32 comuni dell'area metropolitana resta dunque confermato per domani e venerdì il blocco dei veicoli diesel fino alla categoria Euro 5 compresa, inclusi quelli dotati di dispositivo Move In.