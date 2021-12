Roma: arrivano 70 nuovi bus ibridi, 100 in tutto

Sono pronti ad entrare in servizio gli ultimi 70 bus ibridi acquistati da Atac. Si tratta della seconda e ultima tranche della fornitura di 100 bus la cui consegna era iniziata a giugno scorso, quando sono entrate in servizio le prime 30 vetture. A presentarle nel deposito Atac di Portonaccio il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, l'assessore alla Mobilità Eugenio Patanè e l'amministratore unico, Giovanni Mottura. "Noi dobbiamo provvedere nei prossimi anni a cambiare la flotta Atac che oggi ha un debito manutentivo molto elevato che influisce sui conti e sulla qualità del servizio. È vero che questa operazione è iniziata con la scorsa amministrazione ma è anche vero che mancavano 40 milioni all'appello pe sbloccare la fornitura. Era stato messo in piedi un procedimento amministrativo che andava ad ostacolare il raggiungimento del fine. Noi abbiamo messo in campo un procedimento amministrativamente possibile in una triangolazione con Atac e la Regione. È questa la differenza tra possibile e impossibile". Anche Gualtieri ha sottolineato che l'ordine dei 100 bus era stato "deciso dalla precedente amministrazione ma si era incagliato. Ringrazio Patanè". "Questi nuovi 70 mezzi completano il primo passo del percorso compiuto da Atac verso una mobilità sempre più sostenibile. Per noi l'acquisto in autofinanziamento di queste vetture è stata una scelta strategica che troverà la sua evoluzione naturale nella spinta per l'elettrificazione della flotta, in accordo con quanto previsto dalle indicazioni del PNRR e dalle linee programmatiche della nuova amministrazione", ha dichiarato Mottura.