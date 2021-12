Land Rover: con 'Defender forWorks' insieme all'Ingv

Il progetto 'Defender forWorks' di Land Rover in prima fila con l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Lo scorso mese di luglio Land Rover Italia ha lanciato un progetto che vede come protagonista Defender, modello iconico della casa britannica e nella sua versione Hard Top, con l'obiettivo di affiancare partner di eccellenza, al lavoro in diversi settori professionali e istituzionali.

L'iniziativa ha previsto la consegna di veicoli customizzati e personalizzati a seconda delle varie esigenze. Tra le più importanti partnership istituzionali, quella siglata con l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), uno dei maggiori enti di ricerca sul territorio nazionale ed europeo, focalizzato sullo studio dei fenomeni geofisici e vulcanologici.

La Defender Hard Top offrirà un contributo a tutte quelle attività dell'Ingv che richiedono supporto su terreni sconnessi su cui sono posizionate alcune stazioni di monitoraggio e che i tecnici dell'istituto devono affrontare quotidianamente. In alcune zone del territorio italiano, per esempio, le stazioni di monitoraggio non sono raggiungibili con alcun mezzo di trasporto convenzionale. Inoltre, i lavori di manutenzione, riparazione e rilevamento dati, spesso prevedono il trasporto di particolari apparecchiature di notevoli dimensioni e dal peso elevato.

Grazie al supporto della Defender Hard Top, le missioni dei ricercatori potranno essere svolte e portate a termine in modo più rapido, sicuro e costante, non dovendo più tener conto delle condizioni meteo, del terreno da affrontare o del carico da trasportare.

La prima missione portata a termine dalla Defender Hard Top guidata da ricercatori dell'Ingv è stata quella di raggiungere una stazione di monitoraggio nella zona di Castiglione della Pescaia (Grosseto), in cui era necessario un intervento urgente sui pannelli solari e sulle batterie delle stazioni di monitoraggio sismico.