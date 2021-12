Concours d'Elegance St. Moritz 'The ICE' il 26 febbraio 2022

Gli organizzatori dell'esclusivo International Concours d'Elegance di St. Moritz, noto anche come The ICE, hanno confermato la data del 26 febbraio per lo svolgimento dell'edizione 2022.

Nella suggestiva cornice della celebre località sciistica e mondana delle Alpi svizzere - e in particolare sulla superficie ghiacciata del lago di St. Moritz - anche il prossimo anno si ripeterà la 'magia' di veder sfrecciare su neve e ghiaccio bolidi da collezione dal valore milionario, comprese vetture sportive classiche incredibilmente a loro agio in queste condizioni estreme.

La formula del Concours d'Elegance - ricordano gli organizzatori di The ICE - nasce negli Anni '20 come una sorta di sfilata di moda per automobili in cui i vari carrozzieri mostravano le loro creazioni ai potenziali clienti.

Oggi - come insegnano quelli di Pebble Beach, Villa d'Este e Salon Privé - i concorsi di eleganza sono una celebrazione dello stile e del design automobilistico, nonché della conservazione e del restauro. "The ICE St.Moritz - affermano gli organizzatori - non è stato creato per sfidare nessuno di questi, poiché la sua posizione, le dimensioni dell'evento e la stagionalità lo rendono diverso da qualsiasi altro. Ha lo scopo di offrire un'opportunità in più per quegli appassionati che amano mostrare ed esercitare la propria auto in un periodo dell'anno e dell'ambiente insolito". E per il pubblico rappresenta la possibilità di vedere le vetture in una cornice completamente diversa.

"Guardare le auto sulla neve, senza alcun elemento di distrazione che si troverebbe per strada - afferma Giorgetto Giugiaro, presidente onorario di giuria dell'International Concours d'Elegance di St. Moritz - ricrea l'effetto che un designer ottiene disegnando un'automobile su un foglio di carta bianco".

Il fatto che tutto si svolga su un lago ghiacciato ha introdotto un elemento di informalità e sportività. Lo svolgimento segue quindi un piano generale ma con una buona dose di improvvisazione, poiché tutto deve essere adattato alla temperatura e alle condizioni della neve.