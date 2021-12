Ancma, serve indirizzo politico chiaro su elettrificazione

Serve un indirizzo politico chiaro per incentivare l'elettrificazione della mobilità. È questo l'appello delle associazioni di categoria Confindustria Ancma (ciclo e motociclo), Motus-E (mobilità elettrica), Anfia (filiera industria automobilistica) e Anie (settore elettronico), che insieme al dipartimento di Economia e Management dell'Università di Ferrara, hanno realizzato un report che fotografa il ruolo delle politiche industriali nella transizione alla mobilità elettrica.

Secondo il report, realizzato attraverso interviste a 122 imprese che operano nella filiera della mobilità, la transizione delle aziende della mobilità all'elettrico è un cammino ad ostacoli, in cui gli attori protagonisti chiedono un chiaro indirizzo politico (30% delle risposte), liquidità per gli investimenti (29%) e competenze (13%). Per il 65% degli operatori della componentistica, la mobilità elettrica e l'elettrificazione non è ancora una priorità, anche se il 94% dei costruttori di veicoli finiti sta già investendo in questa direzione. Nel complesso, l'indagine è utile per quantificare l'effettiva portata delle trasformazioni in corso e delle opportunità e criticità ad esse connesse, grazie ad un'importante base di analisi da cui poter partire per affrontare i nodi che affliggono il sistema industriale italiano - come i rapporti con la pubblica amministrazione e i suoi finanziamenti, i rapporti con il sistema nazionale dell'istruzione e della formazione professionale - provando ad identificare soluzioni singole o coordinate per orientare rapidamente le nuove traiettorie di sviluppo.