Prorogato stop veicoli più inquinanti nella piana di Lucca

Visti gli sforamenti dei valoriconsentiti di polveri sottili registrati negli ultimi giorni e il perdurare delle condizioni meteo critiche, favorevoli all'accumulo degli inquinanti nell'atmosfera, i Comuni di Lucca, Capannori, Altopascio, Porcari e Montecarlo, a tutela della salute dei cittadini, hanno emesso una nuova ordinanza relativa alla circolazione dei veicoli, che di fatto ripropone fino al 27 dicembre compreso, le limitazioni alla circolazione per i veicoli più inquinanti. In particolare, dal 21, e fino al 27 dicembre, dalle 7.30 alle 19.30 sui territori comunali interessati non potranno circolare le autovetture diesel e benzina euro zero, euro 1 ed euro 2 e i veicoli merci euro zero, euro 1 ed euro 2 diesel; ciclomotori e motoveicoli euro zero (omologati prima del 17 giugno 1999) euro 1 (omologati dopo il 17 giugno 1999); veicoli ad uso speciale euro zero; autobus euro zero. Si richiamano inoltre i cittadini al rispetto dei divieti introdotti sui caminetti. Anche a Castelfranco di Sotto (Pisa) è scattata l'ordinanza che limita l'accensione dei fuochi all'aperto per otto giorni, ossia fino al 28 dicembre compreso. L'ordinanza vieta l'accensione di fuochi all'aperto, abbruciamenti di sfalci, potature, residui vegetali o altro e si invita alla limitazione dell'utilizzo dei mezzi privati di trasporto - privilegiando l'uso del mezzo pubblico o altri mezzi di trasporto a basso impatto ambientale - e all'uso dei mezzi pubblici. Considerata la comunicazione trasmessa da Arpat ai sindaci del Comprensorio del Cuoio in merito al raggiungimento del livello di criticità 2 e il conseguente sforamento dei limiti del particolato Pm10 nell'aria, si spiega in una nota, il sindaco Gabriele Toti ha preso i necessari provvedimenti per garantire la salute dei cittadini a partire dal giorno 21 dicembre e fino al giorno 28 dicembre compreso. In caso di mancata osservanza all'ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, i trasgressori saranno soggetti all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria e di altre sanzioni specifiche eventualmente applicabili.