Napoli: dal 24 dicembre attiva ZTL Morelli-Filangieri-Mille

L'Amministrazione comunale di Napoli con ordinanza dirigenziale n. 1567 del 9 dicembre scorso sospese la ZTL "Morelli, Filangieri, Mille", vista la persistente chiusura in quel periodo della Galleria Vittoria.

Successivamente, il 19 dicembre si è provveduto alla riapertura al traffico della Galleria della Vittoria, facendo venir meno i presupposti che hanno indotto all'emissione della ordinanza n.

1567.

Pertanto, con una ulteriore ordinanza in data odierna è stata disposta la riattivazione della ZTL, a partire da venerdì 24 dicembre e fino al 6 gennaio 2022, per tutti i sabato, le domeniche, i giorni festivi e i prefestivi, dalle ore 10 alle ore 14 e dalle ore 16 alle ore 20.