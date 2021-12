Mustang GT500KR, Shelby riporta in scena la muscle car

Un sessantesimo anniversario da festeggiare nel migliore dei modi, per Shelby American che ha annunciato il rilancio della Ford Mustang GT500KR. Per il modello leggendario, in vista dell'occasione speciale, è prevista la produzione di una serie limitata a soli 180 esemplari, oltre ad altri 45 destinati ai mercati esteri.



Quella che arriverà sarà la terza Mustang GT500KR firmata Shelby, soprannominata King of the Road, da cui il KR alla fine del suo nome, che fece il suo debutto nel 1968.

Il modello ad alte prestazioni è stato poi riportato alla luce quattro decenni più tardi, nel 2008, mentre la nuova versione, secondo le prime indiscrezioni, sarà molto più esclusiva delle prime due. Ford e Shelby hanno costruito 1570 esemplari di GT500KR di prima generazione e 1712 unità della seconda. La nuova GT500KR sarà invece più rara delle precedenti.

La muscle car sarà alimentata da un aggiornato motore 5,2 litri V-8, in grado di sviluppare oltre 900 cavalli, con un aumento di oltre 120 cv rispetto al normale GT500. Altre modifiche includono un sistema di scarico Shelby by Borla, la ricalibratura delle sospensioni e le barre oscillanti anteriori e posteriori Ford Performance.

Dalle prime immagini, il nuovo King of the Road sembra anche un po' più sportivo del normale GT500, grazie all'utilizzo massiccio della fibra di carbonio, allo splitter anteriore e al diffusore posteriore. I prezzi per la nuova versione di GT500KR partiranno da 127895 dollari. Saranno disponibili, ad un prezzo di 54995 dollari, anche i kit per aggiornare i modelli precedenti.