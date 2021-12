Mini Cooper SE impatto zero per visita natalizia Grande Mela

Durante le feste natalizie quella della 'Grande Mela' è una atmosfera unica, magica, che trasforma austeri edifici - come quelli attorno ad Union Square - in una cornice perfetta per giri turistici e di shopping. Luci, addobbi, musiche diffuse e tante attrattive che fanno di New York un luogo speciale per i visitatori con circa 500 gallerie d'arte, più di 200 musei, 150 teatri e non meno di 18 000 ristoranti.

Quest'anno, poi, una nota colorata e perfettamente in sintonia con gli obiettivi di salvaguardia dell'ambiente - la Mini Cooper SE propulsione 100% elettrica - si è aggiunta ai tanti protagonisti del Natale di Manhattan, perfetta soluzione per muoversi nel caotico traffico dei 1.200 chilometri quadrati della metropoli, con le sue 'zero emissioni' di CO2 e il suo motore elettrico da 135 kW (pari 184 Cv) che permette di accelerare da zero fino a 60 km/h in soli 3,9 secondi.

E dove la città diventa un po' più silenziosa, pedoni e ciclisti vengono avvisati dell'arrivo della Mini Cooper SE da un piacevole suono 'di movimento' sviluppato appositamente per questo modello e trasmesso tramite altoparlanti esterni.

Punto di partenza ideale per il tour della Grande Mela è Central Park e in particolare la famosa pista di pattinaggio nella parte meridionale dello spazio verde, il Wollman Rink che è stato lo sfondo di molti film (come Love Story) ed è popolare tra i newyorkesi quanto tra i turisti. È un'esperienza essere sul ghiaccio tra i grattacieli con vista sullo skyline natalizio di Manhattan e poi esplorare a piedi il parco invernale.

Ma la visita a New York in dicembre include naturalmente lo shopping natalizio. La città è addobbata ovunque, le vetrine dei negozi luccicano, raccontano storie e fanno illuminare gli occhi. I grandi magazzini Macy's al 151 West della 34th Street - oltre agli splendidi addobbi - hanno una attrazione in più costituita dal Babbo Natale attende i visitatori grandi e piccini nella famosa Santa Land all'ottavo piano.

Attraverso la famosa 5th Avenue e la West 59th Street, Mini Cooper SE si dirige direttamente al Columbus Circle, uno dei mercatini di Natale più suggestivi di New York. I negozi nell'angolo sud-ovest del parco sono illuminati con colori vivaci. Dodici stelle alte più di quattro metri pendono dal soffitto alto 30 metri del Time Warner Center, uno spettacolo di luci Under the Stars che è una vera tradizione newyorkese.

E' quasi europeo, invece, il mercatino di Natale di Union Square, dove numerosi artisti e artigiani mostrano il loro talento e creatività tra bancarelle con cibo, bevande e dolci. Sulla strada per altri punti caldi dello shopping, la Mini Elettrica incontra il celebre The Plaza - l'hotel nato 100 anni fa all'incrocio tra la 5th Avenue e la East 59th Street - ed ora residenza super lusso e sede di negozi top.

Altra tappa irrinunciabile è il negozio di giocattoli FAO Schwarz, un tempo il più grande negozio di giocattoli del mondo che si trovava sulla 5th Avenue e che dal 2018 ha riaperto in Rockefeller Plaza, conservando il fascino originale, incluso il Big Piano sul pavimento, reso famoso dalla danza di Tom Hanks nel film Big.

Grazie alla batteria ad alta tensione situata sotto al pavimento, Mini Cooper SE offre esattamente lo stesso volume di carico della versione termica a 3 porte ed è perfetta per lo shopping, albero di Natale compreso. al 1260 di 6th Avenue, c'è il Radio City Music Hall dove viene eseguito il famosissimo Radio City Christmas Spectacular, uno degli spettacoli natalizi più iconici di New York.

E proprio accanto al Rockefeller Center c'è probabilmente l'albero di Natale più famoso del mondo. Quest'anno è un abete rosso alto 25 metri proveniente dallo stato del Maryland e illuminato con 50mila luci colorate. Sulla sua sommità si trova una grande stella, progettata dal famoso designer Daniel Libeskind.

Una degna conclusione del giro turistico prenatalizio è una visita al nuovissimo punto di osservazione di New York: The Summit One Vanderbilt (45 E 42nd Street). Si trova molto vicino a Bryant Park e alla Grand Central Station ed è aperto agli ospiti dall'ottobre 2021. Da un'altezza di 427 metri, si gode di una splendida vista sul vicino Empire State Building, sull'East River e su Central Park.