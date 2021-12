Ferrari: torna collaborazione scuderia con Banco Santander

La scuderia Ferrari e Banco Santander tornano a incrociare le loro strade: l'istituto di credito spagnolo, dalla prossima stagione, sarà 'Premium Partner' del Cavallino Rampante riprendendo una collaborazione che l'aveva già visto a fianco della squadra di Maranello dal 2010 al 2017.

La partnership - spiegano dalla Ferrari - avrà una durata pluriennale, vedrà il logo della banca ritornare sulle monoposto della scuderia sulle tute dei piloti, sui cappellini e comparire anche nelle attività della Ferrari Driver Academy. Banco Santander sarà anche al fianco di Ferrari Competizioni Gt con il logo sulle vetture ufficiali che partecipano al FIA World Endurance Championship e sulla futura Le Mans Hypercar.

Inoltre Banco Santader - vista l'esperienza nel settore -.

supporterà la Scuderia modenese nel percorso che la porterà a essere carbon neutral nel 2030.

"È un onore tornare a collaborare con un istituto finanziario globale come il Banco Santander - osserva in una nota il presidente della Ferrari, John Elkann - che è impegnato in un'attività bancaria responsabile e ha dimostrato leadership nelle attività finanziarie legate alle energie rinnovabili e nei servizi di consulenza ESG in tutto il mondo. Siamo felici di collaborare con loro per raggiungere il nostro obiettivo chiave di diventare carbon neutral entro il 2030".

Dal fronte spagnolo, sottolinea Ana Botín, Presidente Esecutivo di Banco Santander, "siamo entusiasti di lavorare di nuovo con Ferrari e di supportarli nei loro progetti di sostenibilità. Oltre ai chiari vantaggi commerciali che derivano dal supportare Ferrari, in quanto fornitore leader di finanziamenti automobilistici in Europa, è nostro interesse aiutare l'industria automobilistica nella sua transizione verde".